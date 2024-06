L’intervento del Sindaco di Campo Calabro, Repaci

StrettoWeb

Il Sindaco di Campo Calabro, Repaci, ha deciso di intervenire dopo le parole dei cittadini: “ciascuno, di fronte a una tematica così complessa, a ruoli e modi diversi per affrontare il problema. Se io faccio il pescatore la mia preoccupazione sono i pesci. Se faccio il trasportatore navale la mia preoccupazione è il tempo di percorrenza. A chi tocca la visione complessiva? Ai Consigli Comunali, ai cittadini, sentendo gli altri. Si può essere a favore o contro ma è certo che nessuno di noi è stato consultato”.

“Pur avendo avuto un approccio prudente alla tematica, le ultime settimane ci hanno detto che la procedura messa in piedi è di una fragilità estrema. L’ho capito pure io che faccio il medico, quindi tutt’altro. Ci siamo sentiti smarriti di fronte a tutto questo. Non dico né che sono favorevole e né contrario, perché non è questo il mio compito, che è piuttosto quello di tutelare i cittadini. In questa situazione di incertezza noi non siamo in grado di garantire i territori, poi potremo dire se siamo favorevoli e contrari”.

