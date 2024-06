IT-alert, in arrivo nuovi test in due regioni: quando e rischi specifici

StrettoWeb

(Adnkronos) – IT-alert, in arrivo nuovi messaggi di prova. Dal 25 giugno al 3 luglio serie di test finalizzati a perfezionare l’uso per gli scenari di incidente industriale rilevante e collasso dighe. Coinvolte le regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

“Il sistema è già in esercizio dal 13 febbraio 2024 per i rischi oggetto del test ma, al fine di ottimizzarne l?operatività, è necessario procedere comunque a dei test periodici. Si tratta di test essenziali non solo a perfezionare la tecnologia in uso ma anche per tenere alta l?attenzione sui relativi rischi e aumentare la consapevolezza della popolazione”, si legge sul sito. “Qualora l?utente dovesse ricevere un messaggio IT-alert che riporta la parola ‘TEST’, questo indicherà che è in corso una verifica della funzionalità del sistema, necessaria per avere la sicurezza che, nell?eventualità di una reale emergenza, i messaggi vengano effettivamente trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti dai dispositivi presenti nelle aree interessate.

Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Mentre per lo scenario di collasso di una grande diga sarà:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Nei giorni dei test, dall?homepage del sito (it-alert.it/it/) si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini nei territori coinvolti sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica.

Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target, secondo il seguente calendario:

25 giugno 2024

Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

Ore 9 – A2A AMBIENTE S.P.A., Corteolona (PV)

Ore 10 – ENI S.P.A., Sannazzaro de Burgondi (PV)

Ore 11 – SICOR S.R.L., Villanterio (PV)

Ore 12 – Innocenti Depositi, Lodi

26 giugno 2024

Friuli-Venezia Giulia ? COLLASSO DIGA

Ore 12 – Diga del Tul, Pordenone

Provincia Autonoma di Trento ? INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE (rinviato a data da definire)

FIRMIN SPA, Trento

27 giugno 2024

Lombardia ? INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

Ore 9 – Mariani s.r.l., Lodi

Ore 10 – Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO)

Ore 11 – Nord Chemical Products, Guardamiglio (LO)

Ore 12 – Number 1 Logictics, Secugnago (LO)

3 luglio 2024

Lombardia ? INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

Ore 9 – Italmach Chemical Spa, Arese (MI)

Ore 10 – Industriale Ese Srl, Arluno (MI)

Ore 11 – Olon Spa, Rodano (MI)

Ore 12 – RAINOLDI S.R.L., Levate (BG)

