Interventi di scerbatura, spazzamento e potatura: la viabilità a Messina

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, nella fascia oraria 6-14, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in alcuni tratti di strade a Torre Faro a Messina: vie Nuova, Lanterna e San Domenico. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

I divieti di sosta per attività di scerbatura e potatura alberature venerdì 14 e sabato 15 giugno

Proseguiranno venerdì 14 e sabato 15 giugno, nella fascia oraria 7-16, gli interventi di scerbatura e potatura di alberature da parte di MessinaServizi Bene Comune in via Trapani, nel tratto compreso tra via Boner e viale della Libertà. Disposti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, per consentirne l’esecuzione. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Provvedimenti viari per interventi di scerbatura da giovedì 13 sino a giovedì 27 giugno

Da giovedì 13 sino a giovedì 27 giugno, nella fascia oraria 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade del territorio cittadino a Gravitelli: vie Pietro Castelli, Giovanni del Maestro, Chiusi, Volterra, Orbetello, Pontedera e largo Cortona. Nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale.

