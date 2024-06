Interventi di scerbatura e spazzamento: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da giovedì 27 giugno sino al 16 luglio, nella fascia oraria 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade a Camaro a Messina: vie Padre Ruggeri, Comunale, Chiesa nuova, Chiesa vecchia e contrada Spadafora. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Provvedimenti viari per interventi di scerbatura e spazzamento da giovedì 27 giugno sino al 10 luglio

Da giovedì 27 giugno sino al 10 luglio, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in alcuni tratti di strada a San Licandro: vie Giovanni Paolo II, Olimpia e Leonardo Sciascia.

Previsti interventi anche dall’1 al 4 luglio, dalle ore 6 alle 17, sempre per lavori di scerbatura e spazzamento, in alcuni tratti di via Circuito a Torre Faro. Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti della carreggiata sud di viale Gazzi e in via Puntale Arena: le limitazioni viarie

Da oggi, lunedì 24, sino a venerdì 28 giugno, dalle ore 7.30 alle 17, in alcuni tratti della carreggiata sud di viale Gazzi, vigeranno il divieto di transito per semicarreggiata e il limite massimo di velocità di 30 km/h. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire nel predetto tratto lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Sempre per tali attività, sono previsti giovedì 27 e venerdì 28 giugno, dalle 7.30 alle 17, in via Puntale Arena, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e il limite massimo di velocità di 20 km/h.

Lavori di ripristino di una condotta idrica in un tratto di via Gelone

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di ripristino di una condotta idrica in via Gelone, nel tratto compreso tra le vie Noviziato Casazza e della Palestra Comunale, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto mercoledì 26 giugno, dalle ore 9 sino alle 15, nel tratto su esposto, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare. Istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Dissuasori di sosta nei tratti di marciapiede delle vie Concezione e San Giovanni di Malta

Disposta la collocazione di dissuasori di sosta ad “archetti parapedonali metallici”, nei tratti di marciapiede delle vie Concezione e San Giovanni di Malta. Il provvedimento è stato adottato per evitare la sosta veicolare illegittima sugli stessi marciapiedi antistanti il plesso scolastico dell’Istituto comprensivo “Pascoli-Crispi”.

