StrettoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – ?Ieri a Latina un lavoratore a cui si sera staccato un braccio è stato abbandonato per strada: non ci sono lavoratori e lavoratrici di serie B in questo paese?. Così Elly Schlein a Santi apostoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.