Incidente sulla Palermo-Sciacca, morta 20enne e bimbo di un anno

StrettoWeb

Palermo, 23 giu. (Adnkronos) – Un gravissimo incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.45, sulla statale 624 Palermo-Sciacca al km 9+400 all’altezza di Altofonte. Nello schianto sono morte una ragazza di 20 anni e un bimbo di un anno. Contrariamente a quanto era emerso in un primo momento le due vittime non sono madre e figlio.

Ferita gravemente la conducente della vettura, 23 anni, ricoverata all’ospedale civico in prognosi riservata. Sulla vettura viaggiava anche un’altra ragazza, di 21 anni, in avanzato stato di gravidanza, ricoverata in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e da una prima ricostruzione si tratta di un incidente autonomo di un’auto, una Fiat Punto. Sulle cause dell’incidente, tra le ipotesi al vaglio dei militari c’è anche quella che possa aver inciso l’assunzione di alcool. Tuttavia bisognerà attendere i rilievi e i risultati di eventuali esami per fare chiarezza sui motivi del sinistro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.