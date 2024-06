StrettoWeb

Dalle ore 18:25 sulla linea Catanzaro – Reggio Calabria la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ardore e Bovalino per un incendio in prossimità dei binari. In corso intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI.

I treni potranno subire rallentamenti, limitazioni e cancellazioni. Seguiranno aggiornamenti.

