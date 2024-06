Il Consigliere Pazzano risponde al comunicato della Lega

StrettoWeb

Dopo Ripepi un altro Consigliere, Pazzano, colui che per ultimo aveva chiesto un Consiglio aperto: “credo che abbiamo fatto una bella cosa”, ha esordito. “Rispetto al tema del Ponte certo arriva in ritardo, ma ora occorre accelerare con delle decisioni convinte rispetto a questa presunta opera pubblica. Io però voglio parlare del documento della Lega. E’ il loro partito che decide tutto e decide anche di non partecipare a un’opera di cui non ha discusso con nessuno. Nella parte finale fanno riferimento a un Consigliere che hanno dovuto accontentare per mero spot elettorale. Ma il più grande spot elettorale dell’era repubblicana è stato proprio questo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.