Governo: Zanella (Avs), ‘Giorgetti pronto a fuga certifica disastro destra’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – ?Le voci sul ministro Giorgetti e il suo progetto di fuga in Europa, di fatto confermate dal ministro Tajani che lo indica come ?papabile? commissario Ue insieme a Raffaele Fitto, dimostrano che si sta preparando per lui una bella fuga di responsabilità. Il disastro del governo Meloni è nelle case degli italiani: salari fermi, inflazione alle stelle, stato sociale al collasso, tagli annunciati ed altri prevedibili. Il malumore di Giorgetti è comprensibile: non vuole mettere la faccia su tutto questo malgoverno?. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

