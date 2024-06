Governo: Schlein, ‘Meloni fa allarmismi ma non caccia da Fdi chi fa saluti nazisti’**

StrettoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Non so a chi si riferisca la premier quando lancia allarmismi e vittimismo, noi facciamo opposizione sul merito. La vittima non è certamente Meloni che non ha neanche preso le distanze dalle violenze in aula e quelle verso due studenti e non caccia dal suo partito chi fa saluti fascisti e nazisti”. Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

