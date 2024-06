“Golosaria Wine & Food”, un format innovativo per raccontare una straordinaria Calabria enogastronomica

StrettoWeb

Percorsi “Golosaria Wine & Food” è l’evento tematico interamente dedicato alla Calabria, tenutosi a Milano il 17 giugno 2024 dalle 10.30 alle 20.00 presso il prestigioso Melià Hotel. La Regione Calabria, racconta il proprio territorio attraverso il cibo e il turismo con la presenza di ventitré aziende, di cui 9 vitivinicole e 14 agroalimentari, alcune delle quali legate anche ad originali esperienze di hospitality.

All’interno dello SPAZIO LAB due Masterclass Wine e due lab food con un focus tematico sulle peculiarità della Calabria, dedicate ai vini e ad una innovativa rivisitazione gourmet dei piatti simbolo della cultura enogastronomica calabrese. Gli appuntamenti, rivolti ai ristoratori e agli operatori del food italiani, guidati da Paolo Massobrio e Marco Gatti, con la presenza del Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità” della Regione Calabria, Maria Antonella Cauteruccio, della durata di 60 minuti, hanno dato voce alla Calabria, portatrice delle profonde trame identitarie del gusto che la popolano, in un’ottica di valorizzazione dei territori e del comparto enogastronomico, come ganci per lo sviluppo turistico regionale.

Un’importante vetrina per narrare emozionanti storie di eccellenze calabresi, come volano per lo sviluppo del turismo enogastronomico ed esperienziale. Il cibo come costruttore d’identità e attrattore turistico, in grado di raccontare una storia, di far vivere a tutti i visitatori un viaggio unico attraverso il gusto nel cuore dei territori, con le prelibatezze realizzate dagli chef all’interno dell’Area Lounge del “Bar Elyxir Melià”, che per le loro preparazioni hanno utilizzato le materie prime calabresi delle aziende presenti.

Cultura enogastronomica che diventa proposta turistica, con eccellenze ambasciatrici anche d’ospitalità, un mosaico di sapori sinonimo di una Calabria straordinaria. Un’accoglienza nei diversi territori che parla di una proposta turistico-ricettivo sinonimo di qualità e autenticità, capace di valorizzare ogni aspetto del territorio, tramite uno storytelling che parla non solo del singolo prodotto ma anche e soprattutto dell’esperienza emotiva costruita intorno allo stesso. Questa la Calabria che si è presentata a “Golosaria Wine & Food” come un enorme scrigno di gioielli e gemme disegnato dalla storia, simbolo di una regione variegata in cui ogni boccone diventa un’esperienza di gusto indimenticabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.