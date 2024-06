Giuseppe Delfino del liceo Zaleuco di Locri, conquista il secondo posto alle regionali dei Campionati di Scienze Naturali

StrettoWeb

Un’altra grande soddisfazione, per il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, l’allievo Giuseppe Delfino, della classe 2 E, conquista il secondo posto alle Fasi Regionali, categoria Biennio, dei Campionati di Scienze Naturali. Organizzati dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di scienze Naturali) e promossi dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del MIM, sono rivolti a tutti gli indirizzi della Scuola Secondaria di Secondo Grado e perseguono i seguenti obiettivi:

1) fornire agli studenti e alle studentesse un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali;

2) realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane;

3) individuare, nella pratica, un curricolo di riferimento per le Scienze Naturali, sostanzialmente condiviso dalla variegata realtà delle scuole secondarie di secondo grado italiane;

4) confrontare l’insegnamento delle Scienze Naturali, impartito nella Scuola italiana, con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee;

5) avviare, alla luce del confronto effettuato con realtà scolastiche estere, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare al curricolo di riferimento.

Giuseppe ha compiuto un percorso straordinario, supportato magistralmente dalla prof. Renata Patrizia Violi, arrivando primo, categoria Biennio, nelle fasi d’Istituto, per poi conquistare brillantemente il secondo posto, sempre categoria Biennio, nelle Fasi Regionali, che si sono tenute all’Università della Calabria, accedendo per merito alle Fasi Nazionali ad Assisi.

La premiazione è avvenuta all’UNICAL, il 31 Maggio, in occasione del “Natural Day”. L’evento si è aperto con i saluti del prof. Giuseppe Passarino (Direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra) insieme alla prof.ssa Adriana Chiappetta, che ha presentato la nuova Laurea Magistrale in Biodiversità e Conservazione dei Sistemi Naturali, e al prof. Domenico Gargano, che presentato la relazione “Proteggere le piante nell’era del cambiamento globale”.

Il tutto è stato moderato dal prof. Emilio Sperone. Il padrino della manifestazione è stato Emanuele Biggi, naturalista e noto conduttore del programma televisivo “GEO”, in onda su Rai 3, che ha presentato “Deserti e Mare: creatori di sabbia, fratelli di vita”. Un bel traguardo, raggiunto dal Liceo Scientifico Zaleuco, che continua, caparbiamente e con passione, ad aderire a tutte quelle opportunità, utili ai suoi studenti, per ottenere la miglior formazione, nonché la possibilità di raggiungere il proprio successo personale. “Scoprire una verità scientifica è come mettersi a colloquio con il Creatore” (Antonino Zichichi).

