Calcio a 5, la Futura conferma Alessandro Squillaci

StrettoWeb

La “Futura del Futuro” conferma e scalpita per far bene, crescere e diventare ancor di più importante nell’economia della prima squadra. La società giallo-blu comunica la conferma del giovane atleta Alessandro Squillaci. Fratello minore del giovane Gabriele, confermatissimo, anch’egli in prima squadra e già Capitano della selezione Under 19, Alessandro è un punto cardine della selezione giovanile che ha dominato il campionato giovanile di riferimento, convincendo per prestanza fisica, esuberanza, lampi d’alta scuola e gol.

Nato nel dicembre 2006 e orgoglio di tutta la comunità sportiva e sociale di Motta San Giovanni, è un giovane di assoluta prospettiva nazionale: convocato nella nazionale Under 17 grazie ad una crescita importante, anno dopo anno. Due anni fa, un suo gol contro la Lazio è uno dei ritratti più belli della storia in crescita della “Futura del Futuro”.

Dopo il Raduno di Genzano del Maggio 2022, nel progetto Futsal 17, ad Ottobre 2023, il calcettista è stato convocato nella Nazionale Under 19 di Futsal per il percorso biennale che porterà gli Azzurrini a lavorare in vista dell’Europeo di categoria previsto nel 2025. Scalpita per fare bene in prima squadra ed assorbire insegnamenti, tecnici, tattici e non solo dal nuovo tandem in panchina, rappresentato da Humberto Honorio e Tonino Martino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.