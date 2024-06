Fratelli d’Italia è primo partito in Calabria e vola al 18% anche a Reggio: “grazie per la fiducia, non vi tradiremo”

StrettoWeb

“Le scelte elettorali dei nostri concittadini alle elezioni europee, da poco concluse con i dati definitivi, identificano con contorni netti uno scenario politico chiaro. I cittadini ci hanno dato, con la loro fiducia, un ulteriore segnale di gradimento dicendoci in modo inequivocabile che le scelte fatte e gli iter amministrativi intrapresi in questi due anni dall’Azione della Meloni vanno nella direzione giusta ed è necessario quindi segnare il passo, dal punto di vista politico, anche in Europa”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Fratelli d’Italia Reggio Calabria.

“Fratelli d’Italia è primo partito a livello nazionale, con quasi il 29% di consensi, e primo partito in Calabria grazie al lavoro incessante di coordinamento dell’On Ferro, con quasi il 21% dei voti. Sono questi risultati che danno l’idea e la proporzione del gradimento e della condivisione, da parte dei cittadini, degli ideali, dei valori e delle azioni che stiamo trasferendo in ambito politico nazionale ed Europeo”.

“Il trend di forte crescita di Fratelli D’Italia si è riscontrato anche nella nostra città nella quale, grazie alle continue interlocuzioni avute con i cittadini, le interconnessioni con le periferie ed il lavoro di dialogo costruttivo e continuativo con le parti sociali che il coordinamento cittadino ha inteso intraprendere per veicolare in Europa le problematiche del nostro territorio, siamo passati dal 12% delle elezioni Europee del 2019 al 18 di quelle odierne. Un risultato importante che rappresenta però solo l’inizio di un percorso di crescita”.

“I neo eletti Deputati Europei di FDI, ai quali va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, saranno gli “strumenti” per veicolare le nostre proposte politiche, gli “strumenti” ai quali faremo appello per cambiare volto alla nostra terra, alla nostra Città, partendo da un assunto: la nostra Europa è l’Europa della famiglia, l’Europa delle donne, L’Europa dei lavoratori, l’Europa dei popoli”.

“Comincia adesso il momento della responsabilità, del lavoro incessante sui tavoli europei, della pianificazione dei punti programmatici di un percorso politico capace di interpretare le esigenze del territorio formulando concrete soluzioni. Grazie ai milioni di Italiani, Grazie a tutti i Calabresi, Grazie a tutti i Reggini che hanno votato e scelto con convinzione Fratelli D’Italia. Non vi tradiremo! Non tradiremo la vostra fiducia!”.

