For Women in Science, ass. Comune Milano Cappello: “Premio significativo, necessarie donne nella scienza”

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – ?Questo premio è davvero significativo in quanto abbiamo davvero bisogno di donne nella scienza, nelle tecnologie, nella matematica, in tutte quelle materie chiamate Stem (science, technology, engineering and mathematics)?. Così Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune di Milano, in occasione della cerimonia di premiazione della ventiduesima edizione del riconoscimento ?L?Oréal Italia per le Donne e la Scienza?.

?La parità di genere, infatti, è un obiettivo non solo dell’agenda 2030 internazionale, ma anche e soprattutto del nostro Paese, perché siamo dieci punti sotto la media europea – spiega Cappello – quindi abbiamo ancora tanto da fare e progetti come questo che lanciano dei role model positivi, capaci di raccontare come ci si può distinguere in queste materie, di come non ci siano limiti dovuti dal proprio genere o da altro, sono fondamentali?.

Nato su iniziativa di Unesco e L?Oréal nel 1998, ?For Women in Science? è stato il primo premio internazionale dedicato alle donne che operano nel settore scientifico ed oggi si inserisce nell?ambito di un vasto programma che promuove la vocazione scientifica a livello internazionale e mira a valorizzare e riconoscere l?operato delle ricercatrici di tutto il mondo. Grazie all?iniziativa, in questi anni sono state sostenute nel loro percorso di carriera 3.900 ricercatrici in oltre 110 Paesi, compresa l?Italia.

?Questi premi sono così significativi perché lanciano un messaggio positivo, corretto e giusto molto importante a tantissime ragazze e donne, per fare in modo che anche loro facciano il loro percorso e seguano la loro carriera?, conclude.

Quest?anno, dopo una selezione rigorosa, 6 ricercatrici si sono viste assegnare altrettanti premi del valore di 20 mila euro che permetteranno loro di portare avanti un progetto di ricerca.

