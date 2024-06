Firenze: Bonaccini, ‘Funaro per proseguire in buon governo città’

StrettoWeb

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Perché sostenere Sara Funaro? Intanto perché Firenze merita di proseguire nel buon governo, merita di essere sostenuta da forze progressiste e riformiste con un’idea della società nella quale il diritto alla tutela della salute e dell’istruzione non è affidato al privato”. Così Stefano Bonaccini a Firenze per una iniziativa elettorale con Sara Funaro.

“Noi abbiamo un candidato dall’altra parte, il tedesco, che non dice nulla sul taglio della sanità delle forze politiche che lo sostengono, quindi vuol dire che gli va bene. Quindi per Schmidt è giusto applicare il modello lombardo, un modello che ha per oltre la metà servizi sanitari privati”.

