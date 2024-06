Il famoso Gruffalo arriva a Reggio Calabria: l’evento interattivo e gratis aperto a tutti i bambini | INFO

StrettoWeb

Nuovo evento per bambini a Reggio Calabria. Il team ih British School è entusiasta di invitare i bambini dai 4 ai 6 anni all’evento “Attenzione Al Mostruoso Gruffalo!“, per un pomeriggio di divertimento con racconti, giochi, attività creative e molto altro! L’evento si terrà venerdì 7 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso La Fattoria Urbana (Via Vallelunga) a Catona.

Siete pronti a regalare ai vostri piccoli un’esperienza magica e indimenticabile? Vi invitiamo a partecipare a un evento speciale dove la meravigliosa storia de “Il Gruffalo” prenderà vita davanti agli occhi incantati dei vostri bambini!

Che cos’è il Gruffalo?

“Il Gruffalo” di Julia Donaldson è un racconto affascinante che ha catturato il cuore di milioni di bambini in tutto il mondo. Saranno raccontate le avventure di un piccolo topolino furbo che, grazie alla sua intelligenza, riesce ad ingannare i predatori della foresta inventando un mostro spaventoso chiamato Gruffalo. Ma la vera sorpresa arriva quando il topolino si imbatte nel vero Gruffalo!

La descrizione dell’evento

Quello del 7 giugno, presso la Fattoria Urbana, è il nuovo grande evento per bambini a Reggio Calabria organizzato da ih British School dopo il grande successo dell’esperienza fra giochi e animali dell’anno scorso.

Il talentuoso team della scuola d’inglese reggina animerà questa storia incredibile, trasformando la lettura in un’esperienza interattiva e coinvolgente. I vostri bambini non solo ascolteranno la storia, ma interagiranno con i personaggi e parteciperanno a divertenti attività ispirate agli animali della fattoria.

Questa è un’occasione unica per avvicinare i vostri piccoli all’apprendimento dell’inglese in modo divertente e naturale, stimolando la loro creatività e curiosità. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria esperienza che farà brillare gli occhi dei vostri bambini!

Prenotate subito il vostro posto e preparatevi a vivere la magia del Gruffalo tutti insieme! La partecipazione è gratuita, ma i posti son limitati ed è quindi necessario registrarsi tramite il sito web, contattando la sede della scuola in Via Argine Dx Annunziata 13, oppure chiamando allo 0965.20024.

