Europei scherma, oro per le azzurre del fioretto: Polonia dominata 45-27

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – L’Italia femminile trionfa agli Europei conquistando l’oro a squadre. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi hanno dominato la Polonia, che aveva eliminato la Francia sul filo di lana per 41-40, con un punteggio di 45 a 27. E’ il secondo titolo in questi europei per Arianna Errigo, la trascinatrice delle azzurre e portabandiera dell’Italia con Gianmarco Tamberi alle imminenti Olimpiadi di Parigi. La squadra italiana ha vinto 14 delle ultime 15 edizioni del torneo.

