Europee: spot calcistico per Bonaccini, ‘Pd come il Bologna da Champions’

StrettoWeb

Roma, 5 giu (Adnkronos) – La speranza? “Fare come lo straordinario Bologna di quest’anno che è arrivato in Champions e quindi si è qualificato in l’Europa”. Lo dice Stefano Bonaccini in uno spot elettorale in cui, interrogato dall’ex fantasista del Modena Rubens Pasino, recita a memoria le formazioni del Modena del 2002-2003, del Verona dello scudetto dell’84-85, dell’Udinese del 2004-2005, del Vicenza del ’77-’78, tutte squadre del Nord est, la circoscrizione in cui il presidente del Pd è candidato per le europee.

“Ho sempre avuto due grandi passioni, il calcio e la politica, e ho calcato i campi di quasi tutta la mia Regione. Ora vorrei presentarvi la squadra del Pd che corre nella circoscrizione Nord est”, prosegue Bonaccini elencando tutti i nomi dei candidati dem.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.