Europee: Schlein, ‘voterei Tarquinio? Segretaria non dice mai per chi vota’

StrettoWeb

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Se voterei per Tarquinio? ?Io voto in un’altra circoscrizione e poi la segretaria non dice mai per chi vota. Ma voglio dire grazie a Tarquinio come a Cecilia Strada e Lucia Annunziata, portano argomenti importanti al dibattito, poi a me che sono la segretaria spetta fare la sintesi?. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come sta andando la campagna elettorale? La campagna elettorale sta andando molto bene, stasera sono alla tappa numero centoventitrè, la stiamo portando dove la gente si aspetta da noi: nelle piazze, nelle strade, negli ospedali?. E? molto stanca? ?No, anzi lo sono meno di quando siamo partiti, la gente che incontro mi dà tanta energia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.