Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Ci siamo sentite, come normale che sia, per farci i complimenti per i reciproci risultato positivi”. Così Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno a chi le chiede se abbia sentito Giorgia Meloni.

