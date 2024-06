Europee: Schlein, ‘Meloni non gradisce mie domande, ma io non sono juke box’**

StrettoWeb

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Giorgia Meloni in piazza mi chiedeva di dire cosa pensassi su alcuni temi? ?Non capisco perché urli sempre? in questi casi, forse ?è una tecnica della premier che siccome non gradisce le nostre domande poi la gira sempre su di sé e cerca di far dire quello che vuole a me. Ma io le rispondo che non sono un juke box e faccio le domande che servono agli italiani?. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

