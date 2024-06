StrettoWeb

Roma, 5 giu (Adnkronos) – “Non è cambiato il ritmo della campagna elettorale, questo per me è un filo di continuità, ho sempre fatto campagna palmo a palmo, nei territori, tra le persone. E’ bello portare il partito dove la gente si aspetta, rispondendo alle speranze per il futuro”. Lo ha detto Elly Schlein a Corriere. tv.

