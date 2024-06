StrettoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Con Verdi e Sinistra Italiana avremmo potuto superare l’8% ma loro non hanno voluto. Ora stanno portando questa battaglia umanitaria con Salis ma non so serve Avs alla Salis o Salis a Avs per superare la soglia”. Così Michele Santoro a L’Ultima Parola su La7.

