Europee: Roberto Salis, ‘Santorio su Ilaria? Come la volpe e l’uva’

StrettoWeb

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Michele Santoro ha dichiarato di non aver capito se la candidatura di Ilaria con Avs serva ad Ilaria o a Sinistra e Italiana e Verdi. Ricordo al dottor Santoro un famoso brano di Esopo: ‘Una volpe affamata, come vide dei grappoli d’uva che pendevano da una vite, desiderò afferrarli ma non ne fu in grado. Allontanandosi però disse fra sé: ‘Sono acerbi'”.

“Il dottor Santoro fu il primo a proporre la candidatura ad Ilaria e probabilmente ora che si deve essere convinto che senza di lei il quorum è irraggiungibile vede l?uva acerba. Sarebbe però un peccato veder marcire quegli acini sulla pianta per cui spero che i voti di tutte le compagne e tutti i compagni non vadano sprecati e siano dirottati verso una compagna che combatte per una battaglia antifascista”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.