Europee: Lollobrigida, ‘nostri elettori motivati, altri delusi disertano urne’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “I nostri elettori sono motivati e vanno a votare, gli elettori degli altri sono delusi e non ci vanno. Le elezioni si fanno sulla base di chi partecipa al voto e sceglie qualcuno piuttosto che qualcun’altro. Fdi ha preso il 28,9%” stando all’ultima rivelazione, “penso possa essere un buon dato che Fdi sia il primo partito italiano e che raramente le elezioni di metà mandato vedono i partiti di governo avere delle percentuali premianti”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dal quartier generale di Fdi per le europee allestito al Parco dei principi.

“Dopo aver vinto 9 elezioni regionali su 10, e anche in Sardegna”, nonostante la sconfitta, “la percentuale della coalizione è salita, credo sia una risposta a tutti quelli che parlavano alla fine del rapporto con la presidente meloni. Ogni mese mediamente abbiamo dimostrato che c’è un rapporto forte delle forze di governo con la presidente del consiglio, a partire da Fdi naturalmente”.

