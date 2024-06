StrettoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Non è una gara tra Meloni e Schlein. Siamo nel proporzionale e non possono andare in Parlamento né l’una né l’altra. Ci sono i loro nomi sulle schede elettorali ma è un inganno, non andranno in Europa”. Così Giuseppe Conte a Diritto e Rovescio su Rete4.

