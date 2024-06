StrettoWeb

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è superare il 5% che è una soglia critica per un partito, ci vogliono anni per farlo: la Meloni ci ha messo 8-9 anni. Poi superata questa soglia cresce in modo molto più facile e io penso serva un partito liberale con questi numeri”. Così Carlo Calenda alla Stampa Estera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.