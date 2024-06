Europee: Avs porta 6 eletti in Ue, sicuri Salis, Marino e Lucano**

StrettoWeb

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Alleanza Verdi e Sinistra grazie all’ottimo risultato raggiunto porta 6 eletti in Europa. Sono sicuramente eletti Ilaria Salis che passa sia al Nord Ovest che nelle Isole, Mimmo Lucano (eletto in tutte le circoscrizioni) e Ignazio Marino. A seconda di dove opteranno Salis e Lucano potrebbero entrare tre fra i quattro primi dei non eletti fra Benedetta Scuderi, Cristina Guarda, Francesco Borrelli, Leoluca Orlando.

