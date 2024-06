Elezioni: Giacomelli (Agcom), ‘diverse segnalazioni ma su silenzio Viminale competente’

StrettoWeb

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Vedo diversi richiami ed informali segnalazioni ad Agcom riguardanti il rispetto del silenzio elettorale. La competenza circa il rispetto del silenzio elettorale non è di Agcom ma del ministero dell?Interno”. Lo ha scritto su Facebook il commissario AgCom Antonello Giacomelli.

“Per quanto ci riguarda, ci siamo limitati a ricordare, su richiesta o comunque d?accordo con il ministero, che tale obbligo, previsto dalla legge 212 del 1956, ‘si estende a tutte le attività di propaganda elettorale, diretta ed indiretta, anche se veicolata sulle piattaforme online’. Quindi chi intenda segnalare violazioni alla norma, anche per quelle on line, deve rivolgersi al Ministero dell?Interno, direttamente o attraverso le prefetture competenti, secondo le modalità stabilite dal ministero stesso”, conclude.

