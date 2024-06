Editoria: Ronzulli (Fi), ‘da 50 anni ‘Il Giornale’ simbolo di verità e libertà d?informazione’

StrettoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Celebrare i 50 anni del Giornale, significa celebrare la sacralità della notizia, quella vera, la libertà, il coraggio, la determinazione a non cedere al conformismo della stampa orientata al pensiero unico. Tutte queste doti, insieme ad una ?penna meravigliosa? appartenevano ad un giornalista straordinario che non ebbe il timore di rompere gli schemi, quando mezzo secolo fa portò in tutte le edicole un quotidiano che ha fatto la storia di questo Paese. E che continua a farla, con energia e freschezza, verrebbe da dire: malgrado l?età della testata. Per questo, vorrei fare gli auguri di buon anniversario al direttore Sallusti, alla grande famiglia del Giornale, certa che sapranno sempre svolgere il ruolo di vedetta in nome della correttezza dell?informazione”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

