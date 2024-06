Domotek Volley, ritorno trionfale dopo l’A3: martedì l’incontro a Palazzo San Giorgio | INFO

StrettoWeb

Ritorno trionfale per la Domotek Volley a Reggio Calabria. Sabato sera i reggini hanno superato 0-3 Grottaglie, in trasferta al PalaCampitelli, ottenendo la tanto attesa promozione in Serie A. Il volley maschile reggino torna ad avere la A davanti alla categoria, un risultato straordinario per il neonato club cittadino.

E adesso è il momento di omaggiare gli eroi della promozione. Martedì 11 giugno, alle ore 12:00, presso Palazzo San Giorgio, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, riceverà squadra, staff tecnico e dirigenziale della Domotek Volley Reggio Calabria appena promossa in Serie A3.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.