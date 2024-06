Design: Compasso d?Oro 2024 a Aldo Drudi e progetto #RideOnColors-Misano World Circuit

StrettoWeb

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – Il Compasso d?Oro Adi 2024 è stato aggiudicato nella categoria ?Ricerca per l?Impresa? al progetto #RideOnColors-Misano World Circuit, nato da una intuizione, messa a punto insieme al designer Aldo Drudi, di sintetizzare i colori della Riders? Land negli oltre 20.000 mq delle vie di fuga del Marco Simoncelli, fino a rendere identitaria la pista e connetterla col territorio. Un progetto – si sottolinea in una nota – che ha reso MWC e la Riders? Land riconoscibili nel mondo ed ha offerto un contributo tangibile alla promozione del territorio nel cuore della Motor Valley. Il riconoscimento è stato accolto con grande soddisfazione dai promotori del Gran Premio della Riviera di Rimini e Repubblica di San Marino, dove sventola la bandiera della Riders? Land. Insieme alla Regione Emilia-Romagna con Visit Romagna e APT Servizi, la compagine dei promotori è composta da Repubblica di San Marino, Provincia di Rimini coi comuni rivieraschi e da Misano World Circuit.

?Fin dal 2007 ? sottolineano i promotori ? ci siamo dedicati alla definizione di un?identità precisa dell?evento per aggiungere, al valore sportivo indiscutibile, anche la proposta di un territorio a vocazione turistica. Il raddoppio degli spettatori rispetto alla prima edizione e l?indotto economico che moltiplica le spese di organizzazione sono la base concreta di un progetto apprezzato per la sua riconoscibilità, per la quale è stato decisivo il progetto di color marketing sviluppato fra il 2017 e il 2020 sotto la direzione di un genio creativo del calibro di Aldo Drudi. Il Compasso d?Oro è un premio che inorgoglisce tutti e tiene insieme valori solidi di cui siamo fieri?.

Per Aldo Drudi è il secondo Compasso d?Oro della carriera, il precedente fu nel 2001 per un progetto insieme al Centro Studi Dainese e legato alla realizzazione della tuta per motociclismo T-Age Suit. Il designer ha espresso “orgoglio e sorpresa: il compasso d?Oro premia il lavoro che il mio team ed io conduciamo quotidianamente con impegno e professionalità. La sorpresa deriva dal fatto che solitamente si valutano oggetti, piccoli o grandi che siano. Noi invece abbiamo proposto un ?teatro?, quello nel quale campioni delle moto e delle auto si esprimono al massimo”. “”Mi hanno dato un foglio bianco. Abbiamo miscelato i colori del territorio e quelli della velocità, la texture è un?originale declinazione su oltre 20mila mq disegnati, diversa in ogni zona e non una sequenza ciclica come si vede spesso in altri circuiti” sottolinea ricordando come “a comunicare l?essenza di questo ?pacchetto? ci ha pensato Marco Poderi, perché solo un video così emozionante poteva rappresentare compiutamente un lavoro come questo?.

Il presidente della Motor Valley Claudio Domenicali definisce “l?assegnazione del prestigioso Compasso D?Oro al progetto #RideOnColors-Misano World Circuit è un grande onore per l?intera Motor Valley. Dimostra come il design e la bellezza siano centrali non solo per i grandi marchi automobilistici e motociclistici, ma anche per tutte le altre realtà che fanno parte di questo affascinante territorio, in grado di valorizzare tanto il proprio patrimonio industriale quanto quello turistico?.

L?avvio del progetto #RideOnColors avvenne nel 2017 con una gigantesca opera grafica realizzata negli spazi limitrofi alla pista di Misano World Circuit. Il progetto si consolidò con un?altra tappa fondamentale a luglio 2019, al Boga Space di Milano, quando il progetto venne declinato nel riconoscimento della Riders? Land per arricchire il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini coi colori di una brand identity del territorio e i contenuti di una terra con l?infinita passione per i motori. #RideOnColors è diventato quindi un progetto innovativo di marketing integrato utile anche a comunicare quanto prodotto sul territorio sammarinese e riminese in termini di eventi ? The Riders? Land Experience ? che coinvolgono nella settimana 300mila presenze, oltre ai circa 160mila che frequentano MWC nel weekend dell?evento MotoGP. Anche nel prossimo Gran Premio Red Bull di San Marino e Riviera di Rimini (6-8 settembre 2024) le texture di #RideOnColors coloreranno le immagini diffuse nel mondo. La declinazione rende riconoscibile tutto ciò che dal circuito si irradia nei cinque continenti, compresa una linea di merchandising messa a punto con Terranova e diffusa negli store dell?azienda in tutto il mondo. Ne consegue un indotto economico certificato da una indagine Trademark Italia: il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini nel 2023 ha generato una ricaduta di 80,256 milioni di euro, alzando a 9,1 il valore moltiplicatore rispetto al costo organizzativo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.