Depistaggio Borsellino: legale familiari giudice, ‘da famiglia ampia soddisfazione sentenza’**

Caltanissetta, 4 giu. (Adnkronos) – “Da parte della famiglia Borsellino c’è ampia soddisfazione sull’esito di questo giudizio”. Lo ha detto l’avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia Borsellino, dopo la sentenza d’appello sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio. “Le stragi sono state compiute primariamente da Cosa nostra- dice – che poi ci possano essere state delle convergenze, questo non significa necessariamente che Riina abbia preso gli ordini da qualcuno per uccidere Falcone e Borsellino. Non crederò mai che Cosa nostra corleonese potesse prendere ordini da servizi segreti piuttosto che da entità o deep State. Quella fu una strage di mafia fatta da uomini di mafia”.

