Croce rossa: Ronzulli, ‘grazie per suo straordinario ruolo’

StrettoWeb

Rima, 15 giu. (Adnkronos) – ?È un rassicurante simbolo di aiuto e soccorso, di pace e solidarietà, di cura e attenzione. Ma dietro all?icona della Croce Rossa, che oggi celebra i suoi gloriosi 160 anni, ci sono donne e uomini, volontarie e volontari, che ogni giorno, non solo in Italia ma in ogni luogo del mondo, dedicano la loro vita a proteggere chi è in difficoltà. Non possiamo dimenticare lo straordinario ruolo che la Croce Rossa ha avuto nelle gravi catastrofi che hanno colpito il nostro come altri Paesi, nella pandemia, nei disastri della natura, nelle crisi internazionali. A tutti questi ?angeli custodi?, all?Associazione intera, desidero fare non solo gli auguri, ma dire a tutti loro: grazie, grazie, grazie?. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.