Cremona: Paita (Iv), ‘grande rimonta grazie ad area riformista compatta’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – ?A Cremona grande rimonta di Andrea Virgilio, grazie all’area riformista che qui si è presentata compatta. Una vittoria arrivata in un’area oggettivamente a favore del centro destra, come dimostrano le elezioni europee. Il consenso raccolto dalla lista civica collegata al candidato sindaco, a cui ha partecipato Italia Viva, è stato determinante per la vittoria del centro sinistra, senza il Movimento 5 stelle. Dimostrazione che servono candidati credibili, riformisti, e sostenuti dal centro e dal civismo. Buon lavoro al nuovo sindaco di Cremona Andrea Virgilio?. Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

