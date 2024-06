Cosenza, l’annuncio del Comune: interruzione dell’erogazione dell’acqua | INFO

StrettoWeb

“Interruzione dell’erogazione idropotabile in città, mercoledì 26 giugno, per l’esecuzione di alcuni lavori di riparazione della condotta dell’Acquedotto Abatemarco, a seguito della localizzazione, nei comuni di Cervicati e San Marco Argentano, di molteplici rotture lungo il tracciato di posa dello schema idraulico”. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che l’interruzione dell’erogazione idropotabile si registrerà dalle ore 8,00 fino alla conclusione dei lavori.

Per le sole utenze alimentate dalla vasca di carico di San Marco Argentano (diramazione zona alta), l’erogazione sarà garantita fino all’esaurimento della vasca di accumulo, mentre per la sola utenza Merone, del Comune di Cosenza, l’erogazione idropotabile sarà garantita dall’accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio. Presumibilmente – fanno ancora sapere da Sorical – i lavori saranno ultimati nella stessa giornata di mercoledì 26 giugno, con il graduale ripristino delle ordinarie forniture. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.