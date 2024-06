Cosenza, è allarme droga tra i giovani. Antoniozzi scrive al Sindaco: la richiesta

StrettoWeb

“All’amico Franz Caruso, sindaco di Cosenza, chiedo di aderire alle richieste formulate di istituire una commissione extra consiliare sulla questione droga in città“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Il problema della droga purtroppo non riguardare solo Cosenza ma tutto il Paese – dice Antoniozzi che è anche membro della Commissione Antimafia – Almeno quattro giovani su dieci la assumono regolarmente e oggi si tratta di droghe ancora più pericolose”.

“So che un sindaco non può fare molto per le sue competenze ma si possono convocare gli attori istituzionali per progetti di prevenzione e sensibilizzazione. La nostra città e l’area urbana risentono fortemente di questa situazione ma non possiamo limitarci alle pur necessarie azioni repressive. Conoscendo la sensibilità di Caruso e sapendo che su questo tema non possono esserci divisioni – conclude Antoniozzi – sono certo che saprà darmi una risposta positiva, che servirà anche a far capire all’opinione pubblica la necessità di reagire dinanzi a questa situazione”.

