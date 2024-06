Comunali: Donzelli, ‘a Lecce e Urbino sinistra turba elezioni’

StrettoWeb

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Abusano del loro potere per turbare le elezioni. Quanto denunciato a Lecce e Urbino, due delle città dove domani e lunedì si vota per i ballottaggi, mostra il vero volto della sinistra”. Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia.

“A Lecce -ricorda l’esponente di Fdi- il presidente della Regione Puglia Emiliano beccato in prima persona ad un incontro in silenzio elettorale con i dirigenti Asl, il cui futuro professionale dipende direttamente da lui. Ad Urbino una vera e propria minaccia provata da un audio (‘fai la fine di tutti gli altri’) in cui si richiede la prova del voto ‘con fotografia’. Casi clamorosi e gravissimi sui quali chiediamo venga fatta al più presto chiarezza. La sinistra ci ha purtroppo abituato spesso a questi metodi: accusano gli altri gridando al pericolo per la democrazia, poi calpestano le regole con la consueta spregiudicatezza. Certamente gli elettori non si faranno prendere in giro dai falsi moralisti che da sempre usano le istituzioni come se fossero di loro proprietà”.

