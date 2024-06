Commissione d’accesso al Comune di Reggio Calabria, la Prefettura: “vicenda all’attenzione del Prefetto, costante monitoraggio e interlocuzione”

StrettoWeb

“Si fa riferimento alla notizia diffusa in data odierna da alcuni organi di stampa in merito alla presunta istituzione di una Commissione di accesso, ai sensi dell’art. 143 TUEL, presso il Comune di Reggio Calabria. Al riguardo, si rappresenta che non risulta assunta alcuna determinazione da parte di questa Prefettura a seguito dell’Operazione di polizia giudiziaria denominata “Ducale”. Si segnala che la vicenda rimane all’attenzione del Prefetto Vaccaro, attraverso una costante attività di monitoraggio e di interlocuzione con le Autorità competenti”. E’ quanto la Prefettura di Reggio Calabria ha appena comunicato con una email alla stampa.

