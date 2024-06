Catanzaro: ecco il Nastro Rosa Tour, Giro d’Italia a Vela: il programma completo

StrettoWeb

Nastro Rosa è il Giro dell’Italia a vela organizzato da Marina Militare in collaborazione con Marina Militare Sportswear. Una serie di regate fortemente innovative, composta da 10 tappe nelle più belle località costiere italiane (una sarà in Albania). Tra queste, per la IV edizione, c’è anche Catanzaro, città Bandiera Blu nel 2023 e nel 2024. Le altre tappe sono Genova, Sanremo, La Maddalena, Durazzo, Vieste

S. Benedetto del Tronto, Chioggia, Venezia

Il programma (in via di definizione)

1 Luglio

Moving to Catanzaro Racing Moving to Catanzaro

2 Luglio

Catanzaro Open Village

12:00

Racing 12:00 Racing

3 Luglio

Catanzaro@ Catanzaro Village

Arriving/Day off 10:00 Racing BioD. Cleaning

4 Luglio

Catanzaro@ Catanzaro Village

Day off 10:00 Racing 18.00 Leg Prizegiving

5 Luglio

Catanzaro@ Catanzaro

Village/Moving to Durazzo

11:00 Racing: Start

to Durazzo 205Nm

(40h) Moving to Durazzo via Bari

