Catania: trovato all’aeroporto passeggero in partenza in possesso di proiettili, denunciato 50enne

La polizia di Frontiera di Catania, in servizio nell’aeroporto ‘Bellini’, ha individuato un passeggero in possesso di cinque cartucce, inesplose, di grosso calibro, occultate all’interno del proprio bagaglio. L’uomo, un 50enne, diretto in un paese europeo, sottoponendosi ai controlli di sicurezza, è stato trovato in possesso delle cartucce, senza però che ne giustificasse il lecito possesso. Per questo è stato denunciato in stato di libertà, per possesso di munizioni, mentre, le cartucce sono state sequestrate.

