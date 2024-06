Catania, problemi idrici a Calatabiano: nasce il Gruppo spontaneo Cittadini Uniti

StrettoWeb

“Scriviamo in merito alle problematiche relative al servizio idrico nella Città di Calatabiano, gestita dalla Sogip, per le quali è stato creato un gruppo spontaneo di cittadini denominato “Gruppo Cittadini Uniti”, che punta ad evidenziare la tematica pubblicamente e raccogliere le varie testimonianze di disservizi specie in ambito gestionale con particolare riguardo alle incongruenze riferite alle tariffazione considerata esosa, alle bollette considerate “pazze” dunque incomprensibili ed in molti casi errate, nei distacchi indiscriminati, e non ultimo nelle difficoltà a comunicare col servizio clienti che risulta inefficiente con il conseguente disagio per il cittadino”.

Così in una nota il “Gruppo Cittadini Uniti” che, precisa, è “formato da cittadini di Calatabiano che non hanno “alcuna relazione politica e/o amministrativa ed è nato per affrontare la questione protrattasi da troppo tempo e per la quale al momento non c’è stata soluzione e punta pertanto ad evidenziare, affrontare e risolvere la situazione con le giuste azioni in primis di comunicazione ed interlocuzioni bonarie”.

“In data 1 giugno è stato organizzato un primo incontro pubblico nel corso del quale la cittadinanza ha evidenziato le problematiche, e dal quale è stato deciso di riproporre un ulteriore incontro di approfondimento oggi sabato 15 giugno alle ore 18 che si svolgerà alla sede Comunale. Nel frattempo è stato allestito in piazza Vittorio Emanuele a Calatabiano un desk di raccolta adesioni e testimonianze e contattato l’Associazione Consumatori che seguirà le eventuali azioni di classe di comunicazione e stragiudiziali e se necessario anche giudiziarie”.

