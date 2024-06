Catania, maxischermo al Castello Ursino per Svizzera-Italia degli europei

StrettoWeb

Il Comune di Catania ha installato un maxischermo in piazza Federico di Svevia per potere seguire domani, dalle ore 18 l’incontro di calcio Italia-Svizzera, ottavo di finale dei campionati Europei di calcio. Al termine della partita l’aera pedonalizzata si trasformerà in una pista da ballo con il ‘Pomeriggio Boomer‘, iniziativa musicale con i maggiori successi degli anni ’80 e ’90.

Saliranno sul palco i Dj che hanno fatto la storia della musica catanese. ‘Pomeriggio Boomer’ uno spettacolo gratuito promosso dal Comune di Catania per la pedonalizzazione del Castello Ursino. Tutti i venerdì e sabato la Metropolitana resterà aperta fino all’una di notte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.