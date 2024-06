Catania: marittimo ferito su nave container, soccorso dall’elicottero della Guardia costiera

StrettoWeb

Evacuazione medica urgente per un membro dell’equipaggio della nave container Macao, partita dalla Turchia e diretta a Marsaxlokk, a Malta. La richiesta di assistenza alla centrale operativa del Comando generale delle Capitanerie di porto è arrivata quando la nave si trovava a oltre 100 miglia nautiche a sud-est di Catania. Dalla base aeromobili etnea si è alzato in volo l’elicottero AW139 della Guardia costiera che ha prelevato il marittimo di nazionalità russa, ferito a una mano, trasportandolo sino alla base aeromobili della Guardia costiera di Catania. Da qui in ambulanza l’uomo è stato condotto al Policlinico ‘San Marco’ per ricevere le cure necessarie.

