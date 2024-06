Catania, malmenarono e rapinarono un disabile e chi lo difese: 3 arresti

StrettoWeb

Tre stranieri sono stati arrestati dalla Polizia di Catania su disposizione della Procura perché ritenuti gli autori di due rapine compiute nel quartiere di San Berillo vecchio nel giro di pochi minuti. Vittime sono stati due stranieri: un portatore di handicap e un suo amico che è intervenuto in sua difesa.

Un primo indagato, un senza fissa dimora, è stato bloccato dalla Squadra mobile ed è condotto in carcere, a un altro il provvedimento restrittivo è stato notificato nel carcere dell’Ucciardone di Palermo dov’è detenuto; il terzo indagato, che era andato all’estero, è stato bloccato pochi giorni dopo il suo rientro in Italia grazie alla collaborazione della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Malpensa ed è stato poi trasferito nella casa circondariale di Busto Arsizio. I poliziotti hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip per concorso di rapina, lesioni personali aggravate e porto di strumenti atti a offendere.

I fatti risalgono al gennaio 2023, quando nel quartiere uno straniero avrebbe subito l’ennesima rapina da parte del gruppo di tre indagati solamente perché aveva preso le difese di un connazionale portatore di handicap che era stato malmenato senza alcun apparente motivo. Dopo aver richiesto l’intervento di un’ambulanza, la vittima si sarebbe imbattuta nello stesso gruppo di stranieri che lo avrebbe circondato, gli avrebbe spruzzato in viso uno spray urticante e lo avrebbe rapinato del marsupio con circa 300 euro, colpendolo inoltre quando avrebbe provato a difendersi. La vittima, trasportata in codice rosso in ospedale, fu dichiarata guaribile in 30 giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.