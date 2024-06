Carceri: detenuto muore a San Vittore inalando gas da bomboletta

StrettoWeb

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Un 21enne, detenuto a San Vittore, si è tolto la vita ieri sera inalando una bomboletta del gas. “Siamo a quattro suicidi in tre giorni”. Lo rende noto Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato Polizia penitenziaria. “Il governo e l’amministrazione penitenziaria sembrano non interessarsi al dramma dei suicidi nelle carceri, ben 4 in 3 giorni; dramma nel dramma: sono sempre più giovani e con reati di poco conto e la stragrande maggioranza senza una condanna definitiva” spiega.

“Sembra inutile anche semplicemente segnalarli, tanta l?indifferenza di chi dovrebbe avere la dignità di dimettersi per manifesta incapacità ma oramai le carceri sono luoghi nei quali la criminalità organizzata gestisce i propri traffici a proprio piacimento e i detenuti più deboli subiscono la pena nella pena” conclude Di Giacomo.

