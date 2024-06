Caporalato: Iv a La Russa, ‘subito comunicazioni Calderone e Lollobrigida al Senato’

StrettoWeb

Roma, 21 ott (Adnkronos) – “Come senatori del Gruppo Italia Viva le chiediamo, a norma dell?articolo 105 del Regolamento, comunicazioni dei ministri Calderone e Lollobrigida, al fine di spezzare la catena di sangue e morte che sta dilaniando il nostro Paese?. Lo scrivono i senatori del Gruppo Italia viva in una lettera inviata al presidente del Senato Ignazio La Russa.

?Il 21 marzo scorso il Ministro del lavoro Calderone aveva tenuto una informativa alle Camere sulle morti sul lavoro in cui aveva promesso più ispettori, più strumenti, più controlli, più fondi per la prevenzione, più formazione, regole più severe. Anche il Ministro della sovranità alimentare ? scrivono ancora i parlamentari Iv – aveva garantito di dare piena attuazione alla legge sul caporalato. Ma le morti ed il sangue continuano a scorrere. Quindi è necessario intensificare lo sforzo per frenare la strage?.

