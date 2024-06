StrettoWeb

Sulla linea Paola – Reggio Calabria la circolazione ferroviaria è tornata regolare in prossimità di Vibo-Pizzo dopo un incendio in prossimità della sede ferroviaria con rallentamenti fino a 15 minuti per un treno alta velocità, 2 intercity e 1 regionale.

La circolazione ferroviaria era stata sospesa nel pomeriggio a causa del fuoco. Sul posto immediatamente allertati i vigili del fuoco.

