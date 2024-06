Calabria: vinti oltre 500 mila euro al Superenalotto

StrettoWeb

Un 5+1 da 551.141,37 euro è stato centrato a Cardinale, in provincia di Catanzaro, al concorso del Superenalotto di ieri. Il fortunato giocatore si è assicurato la somma con una puntata al punto di vendita Sisal Curiosità in Via Provinciale, 88. La combinazione vincente è stata: 4 – 18 – 28 – 41 – 61 – 75 – J 17 – SS 72. Nel concorso di domani, il Jackpot arriva a 31,2 milioni di euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.